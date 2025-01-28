Москвичам спрогнозировали возвращение щадящих морозов

Синоптик Шувалов спрогнозировал возвращение щадящих морозов В первую неделю февраля в Москву и столичный регион вернутся небольшие морозы, спрогнозировал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
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