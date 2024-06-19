Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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15 находок, объяснение которых оказалось не таким, как мы ожидали

15 находок, объяснение которых оказалось не таким, как мы ожидали

Мы склонны все усложнять и придавать чему-то более серьезное значение. Настолько, что когда узнаешь пустяковую правду о том, что надумал, то даже разочаровываешься - и это все? Но лучше знать правду, какой бы она ни была.

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