15 находок, объяснение которых оказалось не таким, как мы ожидали

Мы склонны все усложнять и придавать чему-то более серьезное значение. Настолько, что когда узнаешь пустяковую правду о том, что надумал, то даже разочаровываешься - и это все? Но лучше знать правду, какой бы она ни была.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии