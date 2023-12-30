Более 30 беспилотников сбиты над регионами России за ночь

Информация о пострадавших не поступала.Pr Scr vk.com/mil--> Средства ПВО уничтожили в воздухе и перехватили над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями 32 украинских беспилотника, сообщает 30 декабря Минобороны РФ.