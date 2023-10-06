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В России с октября 2023 года военкоматы начали массово раздавать повестки

В России с октября 2023 года военкоматы начали массово раздавать повестки

В России с октября 2023 года военкоматы начали массово раздавать повестки. Указ подписан: россиянам с октября массово вручают повестки и прямо с улицы увозят в военкомат По сообщениям СМИ, повестки рассылаются уже в 42 регионах страны.

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