Погибших в Херсонской области соцработниц из Петербурга и Ленобласти посмертно наградили

Они получили награды за храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга. Погибших в Херсонской области сотрудниц Социального фонда РФ из Петербурга и Ленобласти посмертно наградили медалями.
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