Трамп заявил о намерении провести переговоры с Путиным и Зеленским

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил о планах закончить конфликт на Украине. О своих намерениях политик сообщил на теледебатах со своим соперником от демократов вице-президентом США Камалой Харрис, пишет URA.
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