СМИ: возможный конфликт вокруг Тайваня обойдется мировой экономике в $10 трлн

Возможный военный конфликт вокруг Тайваня может привести к огромным финансовым потерям. Они могут составить около $10 трлн, превзойдя последствия от конфликта на Украине, пандемии новой коронавирусной инфекции и мирового экономического кризиса.
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