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Малафеев – о сухом матче Одоевского: Со временем это может быть вратарь на долгие годы

Малафеев – о сухом матче Одоевского: Со временем это может быть вратарь на долгие годы

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев в разговоре с «СЭ» оценил игру голкипера «сине-бело-голубых» Даниила Одоевского в матче против «Химок» (1:0) в рамках 28-го тура Тинькофф РПЛ.

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