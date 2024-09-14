Депутат Госдумы РФ от Крыма предложил Западу открыть второй фронт против нацизма на Украине

Решить эту проблему можно только одним способом — достижением одной из задач СВО, а именно денацификации бывшей УССР.
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