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Военное обозрение

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Депутат Госдумы РФ от Крыма предложил Западу открыть второй фронт против нацизма на Украине

Депутат Госдумы РФ от Крыма предложил Западу открыть второй фронт против нацизма на Украине

Решить эту проблему можно только одним способом — достижением одной из задач СВО, а именно денацификации бывшей УССР.

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