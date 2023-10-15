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Пронедра

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Нефтяные доходы России могут вырасти на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Нефтяные доходы России могут вырасти на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Нефтяные доходы России могут вырасти на фоне конфликта на Ближнем Востоке Наталья МарковаВыгода от экспорта нефти для России может увеличиться в случае сохранения напряженности на Ближнем Востоке.

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