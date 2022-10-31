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Новая Зеландия расширила санкции против граждан и оборонных компаний из России

Новая Зеландия расширила санкции против граждан и оборонных компаний из России

Новые санкции Новой Зеландии затрагивают 14 россиян, несколько предприятий оборонного сектора и СМИ. О введении ограничений объявила глава новозеландского МИД Нанаия Махута.

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