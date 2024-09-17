🥶 Синоптики грозят похолоданием: столбики термометров рухнут до +1°С В ночь на 18 сентября температура МЕСТАМИ опустится до +2°С, днем будет +25°С.
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🥶 Синоптики грозят похолоданием: столбики термометров рухнут до +1°С В ночь на 18 сентября температура МЕСТАМИ опустится до +2°С, днем будет +25°С.