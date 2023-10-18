Будет вкусно
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Будет вкусно

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Свежие комментарии

  • Сергей Сергеев
    А я делаю так: 2-3 ложки майонеза смешиваю с измельченным бульонным кубиком (очень вкусно с куриным).В пакет грибы и ...Закуска из шампин...
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  • Алексей
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Духовка не нужна — несколько минут и готово! Шарлотка с яблоками, Очень нежный, воздушный пирог в микроволновке

Духовка не нужна — несколько минут и готово! Шарлотка с яблоками, Очень нежный, воздушный пирог в микроволновке

Привет, друзья! Продолжаю делать публикацию рецептов для микроволновой печи. По вашим отзывам вижу, что такие рецепты актуальны.

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Комментарии
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А
Алексей
Вся пища в микроволновке превращается в дерьмо.
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