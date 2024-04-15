МИД Британии вызвал иранского дипломата и призвал к деэскалации конфликта

В МИД Великобритании вызвали временного поверенного в делах Ирана в Соединенном Королевстве Сейеда Махди Хоссейни Матина после атаки Тегерана на Израиль, сообщили в британском внешнеполитическом ведомстве.
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