В Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края был жестоко избит участник специальной военной операции, потерявший на фронте ногу.
«От реакции власти на эту омерзительную историю, будет зависеть очень многое». Как в Сети обсуждают избиение ветерана СВО в Забайкалье
Комментарии
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ИЗРАЭЛЬХЭНДС
по ходу здеся произошла бойня
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16 час.
И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
ако на стоявший у платформы прямой нер-заводский автобус мы не попали из-за решивших чуть-чуть повыносить нам мозги пограничников. Второй наряд, который мы встретили уже в центре Приаргунска, оказался доброжелательнее, но при слове "Нерзавод" у камуфляжных мужиков мгновенно потемнели лица. Уже на выезде пограничники догнали нас в третий раз, вручив бумажку с телефонами прокурорских чинов Нерчинско-Заводского района да предупредив, что "Там люди реально опасные..."
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16 час.
S
Serg
Очень надеюсь, что ветераны СВО найдут их раньше и в тайге прикопают. Надежды на нашу инфантильную и толерантную власть уже нет. Нужно, чтобы эти скоты при виде ветеранов ссались от страха и перебегали на другую сторону улицы.
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11 час.
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