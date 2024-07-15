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За покушением на Трампа стоят спецслужбы? Эксперт выдал своё честное мнение

За покушением на Трампа стоят спецслужбы? Эксперт выдал своё честное мнение

Суслов допустил, что покушение на Трампа могли организовать сами американские спецслужбыЭксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов напомнил, что за последнее время шансы Джо Байдена на победу в президентской гонке заметно снизились.

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