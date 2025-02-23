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Президент «Марселя» после удаления Корнелиуса с «Осером»: «Это коррупция и скандал! Если завтра организуют Суперлигу, я буду там, а не в этом дерьмовом чемпионате!»

Президент «Марселя» после удаления Корнелиуса с «Осером»: «Это коррупция и скандал! Если завтра организуют Суперлигу, я буду там, а не в этом дерьмовом чемпионате!»

На 63-й минуте матча Дерек Корнелиус получил вторую желтую карточку после жесткого контакта с Хамедом Траоре, в котором он сыграл высоко поднятой ногой.

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