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WSJ узнала об опасении ФРГ конфисковывать активы РФ

WSJ узнала об опасении ФРГ конфисковывать активы РФ

Германия стала одним из самых яростных противников планов по конфискации активов России для восстановления и военной поддержки Украины, так как опасается, что данный шаг может создать прецедент и вызвать новые требования о выплате репараций за преступления во времена Второй мировой войны.

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