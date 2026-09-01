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Отпуск закончился трагедией. Врач из Бийска погибла в ДТП в Турции

Отпуск закончился трагедией. Врач из Бийска погибла в ДТП в Турции

Авария произошла в первые дни отпуска Врач-биолог клинико-диагностической лаборатории городской больницы № 2 Бийска Галина Ерохина погибла в результате ДТП в Турции.

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