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Царьград

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Демешин сообщил об успешной защите Хабаровска от паводка

Демешин сообщил об успешной защите Хабаровска от паводка

На острове Большой Уссурийский недалеко от Хабаровска построено гидротехническое сооружение, которое успешно защитило регион от высоких паводков на реке Амур этим летом.

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