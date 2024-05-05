МВД России объявило в розыск экс-главу СНБО Украины Данилова

Бывший глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов, бывший министр иностранных дел республики Павел Климкин и бывший спикер Верховной рады Владимир Гройсман объявлены в розыск МВД РФ, следует из данных, опубликованных на официальном сайте ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии