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Александр Казаков: Россия "ухудшает" фронт под Авдеевкой, решая задачу, которая и не снилась Лобачевскому

Александр Казаков: Россия "ухудшает" фронт под Авдеевкой, решая задачу, которая и не снилась Лобачевскому

© Александр Казаков Характер боевых действий с нашей стороны говорит о том, что наша разведка знает, что у противника нет сил ни нанести фланговый удар, ни перебросить резервы, потому что мы их вытащили в Харьковскую область.

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