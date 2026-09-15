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«Любить по-русски, рожать по-нигерийски»: почему из чужой демографии нам предлагают взять только количество детей

«Любить по-русски, рожать по-нигерийски»: почему из чужой демографии нам предлагают взять только количество детей

Россияне должны брать пример с африканцев и не бояться создавать семьи и рожать детей, заявил проректор ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» Павел Павловский на Международном фестивале молодежи .

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