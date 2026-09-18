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ФедералПресс

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Путин посмертно наградил орденом Мужества председателя УИК из Запорожья

Путин посмертно наградил орденом Мужества председателя УИК из Запорожья

МОСКВА, 18 сентября, ФедералПресс. Председатель участковой избирательной комиссии № 394 в Запорожской области Елена Астанина посмертно получила орден Мужества.

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