Китайские хакеры из Chimera более двух лет крали данные нидерландского произво...

Китайские хакеры из Chimera более двух лет крали данные нидерландского производителя чипов NXP SemiconductorsКитайская хакерская группа Chimera проникла во внутреннюю сеть нидерландской компании NXP Semiconductors и в течение более двух лет, с конца 2017 по начало 2020 года, занималась кражей интеллектуальной собственности полупроводникового гиганта, сообщает издание NRC.