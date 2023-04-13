РЕН ТВ

195 215 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Котов
    А вот дети российских чиновников живут в России???"Золотая рота": д...
  • Фаина Юсупова
    Жаль, что наши Советская армия погибая освобождая людей западных стран как Чехословакию,Венгрию и другие страны не зн...МИД назвал вопиющ...
  • лина любимцева
    Да что там украинское зерно? Вот когда Запад спросит у Зеленского: "А куди ти грошi дiв?!!" (в этом случае буква "и" ...Во Франции заявил...

Минобороны показало, как "Ноны" бьют по позициям ВСУ

Минобороны России показало кадры боевой работы артиллерии ВДВ в зоне проведения спецоперации. Артиллерийские подразделения 120-мм самоходных орудий "Ноны" ежедневно уничтожают командно-наблюдательные пункты и живую силу украинских националистов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх