Минобороны показало, как "Ноны" бьют по позициям ВСУ

Минобороны России показало кадры боевой работы артиллерии ВДВ в зоне проведения спецоперации. Артиллерийские подразделения 120-мм самоходных орудий "Ноны" ежедневно уничтожают командно-наблюдательные пункты и живую силу украинских националистов.
Минобороны России показало кадры боевой работы артиллерии ВДВ в зоне проведения спецоперации. Артиллерийские подразделения 120-мм самоходных орудий "Ноны" ежедневно уничтожают командно-наблюдательные пункты и живую силу украинских националистов.
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