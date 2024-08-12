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Евсеев о Гогуа в СКА: «Приезжаем на стадион, он говорит: «У меня живот болит, я не могу». В итоге его нет в заявке. Вечером захожу в ночной клуб, а он там фестивалит»

– Я пересекался с Седриком Гогуа в Хабаровске. Играем с «Краснодаром-2», я его в состав не ставлю. Установка была где-то перед обедом, в 12, а игра – в 16.

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