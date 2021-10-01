Нефть Капитал

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V Международная Конференция «Рынок нефтепродуктов России и СНГ-2021» состоится 26 ноября

V Международная Конференция «Рынок нефтепродуктов России и СНГ-2021» состоится 26 ноября

Данное мероприятие ежегодно позволяет не только обсудить рыночные тенденции и перспективы развития розничного и мелкооптового рынка топлива, но и задать интересующие вопросы представителям государственных органов и игрокам рынка, а также получить исчерпывающие ответы на эти вопросы, рассмотреть прикладные рыночные кейсы, изучить конкретные возможности повышения эффективности, расширения бизнеса на базе как российского, так и международного опыта в текущей турбулентной рыночной ситуации.

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