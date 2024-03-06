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Закон, порядок, государство

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Расчеты САУ «Акация» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили бронетехнику и живую силу украинских националистов на Купянском направлении СВО

Расчеты САУ «Акация» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили бронетехнику и живую силу украинских националистов на Купянском направлении СВО

Воины-артиллеристы группировки по уточнённым координатам расчетов беспилотных летательных аппаратов, переданных на командный пункт, вскрыли передвижение подразделений ВСУ и точным огнем из самоходных артиллерийских установок «Акация» уничтожили вражескую технику с закрытых огневых позиций.

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