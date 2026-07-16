Депутат Немкин: мошенники могут выдать себя за службу поддержки авиакомпании

В сезон отпусков мошенники активизируются, используя спрос на билеты и бронирование отелей, рассказал в беседе с RT депутат Госдумы, федеральный координатор партийного проект «Цифровая Россия» Антон Немкин.
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