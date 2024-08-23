Эксперты раскрыли, где собираются отдохнуть осенью жители ХМАО

Брать отпуск осенью планируют меньше половины жителей ХМАО. Большинство отпускников, по данным соцопроса портала SuperJob, собирается провести это время дома или на даче, часть планируют поездку по России, и только 5% отправятся за границу.
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