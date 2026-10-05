Лихачев рассказал, что ночная атака на ЗАЭС не повлияла на ядерную безопасность

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что ночная атака на объекты Запорожской АЭС не создала угрозы ядерной безопасности.
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