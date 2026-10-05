Страна и люди
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Страна и люди

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Лихачев рассказал, что ночная атака на ЗАЭС не повлияла на ядерную безопасность

Лихачев рассказал, что ночная атака на ЗАЭС не повлияла на ядерную безопасность

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что ночная атака на объекты Запорожской АЭС не создала угрозы ядерной безопасности.

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