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Мировое обозрение

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Переброска ВСУ через Хортицу остановлена после удара по мосту в Запорожье

Переброска ВСУ через Хортицу остановлена после удара по мосту в Запорожье

Главное в тезисах: Тезис 1: 7 октября ВКС России и войска беспилотных систем поразили вантовый мост в Запорожье, соединяющий левый берег Днепра с островом Хортица.

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