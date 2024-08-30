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Пентагон: союзники Украины в Рамштайне обсудят поставки ВСУ средств ПВО

Пентагон: союзники Украины в Рамштайне обсудят поставки ВСУ средств ПВО

Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин на встрече с украинским коллегой Рустемом Умеровым сообщил, что союзники планируют обсудить поставки средств противовоздушной обороны для Киева на предстоящей встрече контактной группы, проходящей в формате Рамштайн.

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