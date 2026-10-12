В Златоусте 99-летняя пациентка перенесла две операции и выписалась в 100-летие

В Городской больнице Златоуста 99-летняя женщина с острой кишечной непроходимостью перенесла две операции, в ходе первой из которых у нее обнаружили опухоль слепой кишки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВЕ Набиуллина вернул...
- Politico: ЕС отка...
- Ч Прокуратура Влади...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым