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Царьград

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В Златоусте 99-летняя пациентка перенесла две операции и выписалась в 100-летие

В Златоусте 99-летняя пациентка перенесла две операции и выписалась в 100-летие

В Городской больнице Златоуста 99-летняя женщина с острой кишечной непроходимостью перенесла две операции, в ходе первой из которых у нее обнаружили опухоль слепой кишки.

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