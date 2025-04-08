Чистый воздух для Улан-Батора

Российские технологии во главе переменУлан-Батор приближается к новому этапу развития, где главную роль в улучшении качества жизни сыграют современные технологии поставок отопления, осуществляемые благодаря российскому природному газу.
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