В отношении главы Ахтубинского района Владимира Михеда возбуждено уголовного дело

Администрация муниципалитета просит не распространять информацию из неофициальных источников. Как сообщает телеграм-канал администрации Ахтубинского района, по информации Следственного управления по Астраханской области в отношении главы муниципалитета Владимира Михеда возбуждено уголовное дело.