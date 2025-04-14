Удар по Сумам. "Всё намного страшнее": Резидент обвиняет Киев в сознательном массовом убийстве ВСУ и мирных

БлокнотРУ «Русские знали про скопление военных в Сумах»: ударили по ВСУшникам, награждаемым за «геройства» в Курской области К сожалению, не обошлось и без гражданских жертв.
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