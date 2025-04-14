Удар по Сумам. "Всё намного страшнее": Резидент обвиняет Киев в сознательном массовом убийстве ВСУ и мирных

Андрей Павлов

"...закостенелость мышления украинских генералов, оставшуюся со времен СССР." Так они с нашими генералами за одной партой сидели в военных училищах. Потому и воюем так долго. Скоро ВОВ переплюнем по времени, а воз и ныне там.