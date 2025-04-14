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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Удар по Сумам. "Всё намного страшнее": Резидент обвиняет Киев в сознательном массовом убийстве ВСУ и мирных

Удар по Сумам. "Всё намного страшнее": Резидент обвиняет Киев в сознательном массовом убийстве ВСУ и мирных

БлокнотРУ «Русские знали про скопление военных в Сумах»: ударили по ВСУшникам, награждаемым за «геройства» в Курской области К сожалению, не обошлось и без гражданских жертв.

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Комментарии
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Андрей Павлов
&quot;...закостенелость мышления украинских генералов, оставшуюся со времен СССР.&quot; Так они с нашими генералами за одной партой сидели в военных училищах. Потому и воюем так долго. Скоро ВОВ переплюнем по времени, а воз и ныне там.
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3 час.
Юрий Золотарев
Евро-Бандеро-ССУКАМ нет места на нашей Планете!! Всех - НАХН!!!
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1 час.
Сергей Дмитриев
=Война в мирное время&quot;&quot; в разгаре. =
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35 мин.
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