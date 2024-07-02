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Царьград

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Диетолог Залетова раскрыла, сколько воды нужно пить каждый день

Диетолог Залетова раскрыла, сколько воды нужно пить каждый день

Врач-диетолог рассказала о пользе воды и о том, сколько воды надо пить каждый день.Воду нужно пить в достаточном количестве не только в жару.

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