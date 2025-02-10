Mash: актриса Марина Дюжева излечилась от рака горла за полтора года

У актрисы Марины Дюжевой полтора года назад нашли рак горла. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, 69-летняя Дюжева обратилась к врачу, когда ей стало больно глотать, а во рту появилась сухость.
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