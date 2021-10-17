Сотрудники Барнаульского зоопарка сделали серию открыток с животными ко Дню отца

Барнаул, 17 октября. В России был установлен новый праздник — День отца. В связи с этим работники Барнаульского зоопарка подготовили поздравительные открытки с участием своих подопечных, сообщается на официальной странице учреждения в Instagram.
Барнаул, 17 октября. В России был установлен новый праздник — День отца. В связи с этим работники Барнаульского зоопарка подготовили поздравительные открытки с участием своих подопечных, сообщается на официальной странице учреждения в Instagram.
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