Житель "Незалежной" считает, что лучше работать в ТЦК, чем прятаться от негоСотрудник одного из украинских военкоматов рассказал газете Telegraph, что за время работы на этом месте научился контролировать свои эмоции.
Украинский военком решился на признание: "Лучше работать здесь, нежели прятаться"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Гурин
Интересно, "Лучше работать здесь, нежели прятаться", а как еще лучше: потом всю жизнь прятаться после работы "здесь" и ожидать что перо засунут не только тебе но и твоим родным. Пошел работать в ТЦК это все равно что пошел в каратели во времена ВОВ..........
Ответить
17 час.
vagas Karlito
Да давно украинское нутро вылезло наружу! нет необходимости выворачиваться на изнанку и так всем понятно какое там дерьмо внутри!
Ответить
16 час.
Свежие комментарии