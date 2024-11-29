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Царьград

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Украинский военком решился на признание: "Лучше работать здесь, нежели прятаться"

Украинский военком решился на признание: "Лучше работать здесь, нежели прятаться"

Житель "Незалежной" считает, что лучше работать в ТЦК, чем прятаться от негоСотрудник одного из украинских военкоматов рассказал газете Telegraph, что за время работы на этом месте научился контролировать свои эмоции.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Интересно, &quot;Лучше работать здесь, нежели прятаться&quot;, а как еще лучше: потом всю жизнь прятаться после работы &quot;здесь&quot; и ожидать что перо засунут не только тебе но и твоим родным. Пошел работать в ТЦК это все равно что пошел в каратели во времена ВОВ..........
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17 час.
vagas Karlito
Да давно украинское нутро  вылезло наружу! нет необходимости выворачиваться на изнанку и так всем понятно какое там дерьмо внутри!
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16 час.

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