Украинский военком решился на признание: "Лучше работать здесь, нежели прятаться"

Дмитрий Гурин

Интересно, "Лучше работать здесь, нежели прятаться", а как еще лучше: потом всю жизнь прятаться после работы "здесь" и ожидать что перо засунут не только тебе но и твоим родным. Пошел работать в ТЦК это все равно что пошел в каратели во времена ВОВ..........