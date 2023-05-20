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Официальная сводка Представительства ДНР в СЦКК с 00:00 20.05.2023 по 00:00 21.05.2023 года

Официальная сводка Представительства ДНР в СЦКК с 00:00 20.05.2023 по 00:00 21.05.2023 года

За прошедшие сутки на горловском направлении противник совершил 24 обстрела из артиллерии 152 мм., всего под вражеским огнем оказались районы семи населенных пунктов Республики.

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