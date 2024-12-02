Новая глава европейской дипломатии признала усиление влияния Путина в мире

Президент России Владимир Путин усиливает свое влияние в международных делах. Об этом заявила новый верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, передает РИА Новости.
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