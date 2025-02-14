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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Аймурзина об интересе из НХЛ: «Приезжали североамериканские скауты. Данил хотел бы попробовать себя там после следующего сезона. Если передумает, продлим контракт с повышением зарплаты»

Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2025/26. – После того, как в «Северстали» остались Андрей Козырев и Кирилл Пилипенко, было решено и по контракту Данила Аймурзина? – Перед переговорами с клубом по игрокам я разговаривал с Козыревым и сказал ему: «Андрей Леонидович, когда точно примете решение остаться в клубе, тогда мы будем общаться и по игрокам».

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