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Захват заложников в тюменском банке: преступник требует 15 млн рублей

Захват заложников в тюменском банке: преступник требует 15 млн рублей

Как минимум два человека оказались в заложниках в отделении банка «Сбер» в центре Тюмени.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Захват заложников в тюменском банке: преступник требует 15 млн рублей Тревожная кнопка сработала в отделении банка на Червишевском тракте.

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