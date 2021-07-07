Как минимум два человека оказались в заложниках в отделении банка «Сбер» в центре Тюмени.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Захват заложников в тюменском банке: преступник требует 15 млн рублей Тревожная кнопка сработала в отделении банка на Червишевском тракте.