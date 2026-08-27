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RT Russia

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ВС России поразили крупнейший центр хранения и распределения FPV-дронов в Киеве

ВС России поразили крупнейший центр хранения и распределения FPV-дронов в Киеве

Вооружённые силы России в ходе нанесения массированного удара по объектам ВПК Украины поразили офисно-складской комплекс «Сан-Парк» в Киеве, являющийся крупнейшим центром хранения и распределения ударных FPV-дронов.

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