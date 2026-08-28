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Sarawak Tribune: из музея Вены украли колье за $4,3 млн

Sarawak Tribune: из музея Вены украли колье за $4,3 млн

Принадлежавшее египетской королеве Назли Сабри колье украли из Музея прикладного искусства в Вене. Об этом сообщает издание Sarawak Tribune со ссылкой на агентство DPA.

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