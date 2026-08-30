Ялта под ударом стихии: жителей и гостей просят не выходить на нижние набережные

В Ялте объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в ЕДДС Ялты. В связи с ухудшением погодных условий жителей и гостей города просят соблюдать меры безопасности: не выходить на нижние набережные и берегоукрепительные сооружения, воздержаться от выхода в море.
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