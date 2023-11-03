Экс-разведчик США объяснил перемещения войск ВСУ брешами в обороне

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снимают свои войска с одних мест дислокации и переносят на другие, чтобы остановить наступление российской армии, поскольку им не хватает живой силы, чтобы закрыть бреши в обороне.
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